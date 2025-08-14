Sette incendi hanno tenuto impegnate oggi le squadre antincendio in Sardegna. Per uno dei roghi divampati nell’Isola è stato richiesto l’intervento di un elicottero della flotta regionale.

L’incendio più significativo è divampato nell’agro di Orgosolo, in località Ponte Nurudai. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione del Corpo forestale di Nuoro, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base di Farcana. Sul posto anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Orgosolo e i vigili del fuoco di Nuoro. Alle 18 il rogo era in fase di bonifica: le fiamme hanno interessato circa un ettaro di oliveto.

Intanto la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di pericolo incendio per la giornata di Ferragosto, confermando l’allerta arancione - pericolosità alta - per il territorio di Cagliari.