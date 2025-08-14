Nel pomeriggio del 4 agosto scorso, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica locale nei confronti del gestore, da 7 anni, di un campeggio sul proprio terreno a "Foxi Manna" nel Comune di Tertenia, nonostante, secondo quanto riscontrato dai militari, l'assenza di autorizzazioni ufficiali e il vincolo paesaggistico dell'area.

Il campeggio offriva servizi a pagamento ai visitatori, nonostante le ripetute negazioni e ordinanze di sospensione emesse dalle autorità amministrative nel corso degli anni a causa della sua illegalità.

Durante l'operazione, è stata scoperta un'altra area di proprietà della stessa persona che fungeva da discarica abusiva, contenente una grande quantità di rifiuti di vario genere.

Il provvedimento d'urgenza emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei è stato convalidato dal GIP e i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno eseguito il sequestro il 13 agosto 2025.