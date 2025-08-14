Carrefour italia ha disposto il ritiro immediato di tre prodotti per “rischio microbiologico: possibile presenza di Listeria monocytogenes”, invitando i consumatori a non consumarli e a restituirli ai punti vendita.

I prodotti interessati sono le Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, confezione da 200 g, lotto 5212531, scadenza 17 agosto 2025; i Filetti impanati di merluzzo d’Alaska a marchio Carrefour Il Mercato, confezione da 220 g, lotto 5213532, scadenza 18 agosto 2025. Entrambi sono realizzati dall’azienda Cite Marin nello stabilimento di Kervignac, in Francia (FR 56.094.004 CE).

Il terzo prodotto è il formaggio di capra Buche Chèvre La Belle du Bocage, della Fromagerie Chavegrand, interessato dal richiamo in tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Prodotto e commercializzato in Francia (FR 23.117.001 CE), è finito al centro di una maxi-allerta sanitaria oltralpe.

In Francia, infatti, ventuno persone hanno contratto la listeriosi, due delle quali sono decedute, con sospetti legami proprio a formaggi Chavegrand. L’annuncio, diffuso il 12 agosto, ha portato al ritiro dal mercato di circa 50 prodotti a base di latte pastorizzato venduti nella grande distribuzione. In Italia, al momento, non sono segnalati casi di listeriosi.

Carrefour Italia raccomanda nel richiamo che “le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo. Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verse 800 650 650″.