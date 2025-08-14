È stato intercettato, immediatamente fermato e arrestato dai Carabinieri mentre cercava di fuggire con un espositore contenente monili in argento per le strade di Villasimius.

L'accaduto durante la serata di ieri, mercoledì 13 agosto, quando i militari sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione di furto presso un negozio di articoli da regalo e souvenir.

L'uomo, un 41enne, è finito in manette per furto aggravato. Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti al proprietario legittimo.