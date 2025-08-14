Ripetuti episodi di schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica e comportamenti molesti da parte dei clienti. Così per un bar ad Alghero è scattata la chiusura.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Sassari dopo numerosi interventi degli agenti del commissariato di Alghero. Come riportato nella nota della Questura, i residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, si erano rivolti alla Polizia mediante un esposto, chiedendo un intervento risolutivo.

Gli accertamenti svolti dagli agenti avrebbero confermato le irregolarità: serate senza regole, rumori molesti e ripetute violazioni che, dopo sanzioni e ammonimenti, hanno portato al provvedimento più severo, la chiusura del bar.