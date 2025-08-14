È sospettato di aver rubato un cellulare e un paio di occhiali da un autosalone nella zona industriale di Cagliari, ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato ha arrestato un individuo per ipotesi di furto, resistenza e danneggiamento aggravato.

La vicenda è avvenuta lo scorso martedì mattina dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 riguardante il furto degli oggetti. Il presunto ladro, probabilmente di origine straniera, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Gli agenti della Squadra Volanti hanno individuato rapidamente un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima e hanno seguito la traccia del cellulare in tempo reale per trovarlo. Il sospettato, un giovane di 24 anni, ha opposto resistenza all'arresto e ha danneggiato un'auto della polizia durante il tentativo di fermarlo, rompendo il finestrino posteriore.

Nel borsello che portava con sé, sono stati trovati il cellulare e gli occhiali rubati, che sono stati restituiti alla vittima. L'uomo è stato trattenuto in custodia presso la Questura per furto aggravato in flagranza di reato.

I dettagli dell'indagine sono stati presentati al Giudice per l'Udienza Preliminare che ha convalidato l'arresto e ha ordinato al sospettato di lasciare il territorio nazionale.