Disavventura per due giovani escursionisti di nazionalità tedesca che si erano persi sul monte Spada, a Fonni. I due, impegnati in un'escursione a circa 1800 metri di altitudine, sono stati sorpresi da una fitta e improvvisa perturbazione che ha ridotto drasticamente la visibilità, rendendo impossibile il rientro.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento della squadra del presidio rurale dei Vigili del fuoco di Santa Barbara, che si è subito messa sulle tracce dei due turisti in località "Erba irdes".

I giovani sono stati individuati e raggiunti. Al momento del ritrovamento, risultavano infreddoliti e bagnati, ma le loro condizioni fisiche sono state giudicate buone.