In balia del mare e senza possibilità di rientrare in porto, a causa di un problema alla propria imbarcazione, ha trovato riparo su uno scoglio affiorante e ha lanciato l’sos. È la disavventura vissuta oggi da un diportista al largo di Cala Santoru, a Dorgali.

A causa di un problema alla sua imbarcazione, l’uomo si è visto costretto a fermarsi e chiedere aiuto. Dopo aver lanciato l’allarme, la Capitaneria di porto ha attivato la squadra nautica del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro.

I soccorritori, raggiunta l’area, hanno recuperato l’uomo e lo hanno trasportato in sicurezza fino al porto di Cala Gonone.