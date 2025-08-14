Dopo aver accoltellato una donna a Gorgoglione, in provincia di Matera, ha sparato contro i Carabinieri, fortunatamente senza colpirli, e poi si è suicidato.

La follia ieri, mercoledì 13 agosto, quando un pensionato di 80 anni originario del piccolo comune lucano ma residente a Torino, ha aggredito la donna, una barista 28enne nel suo bar, e poi i militari. Fortunatamente, la vittima ha riportato solo ferite non fatali e attualmente è ricoverata con una prognosi di 21 giorni.

Le indagini sul motivo dell'aggressione sono in corso da parte dei carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera.