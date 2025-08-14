Il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessi, ha fatto una visita alla stazione locale dei Carabinieri durante la mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, dove è stato accolto dal Magg. Massimo Meloni, dal Luogotenente C.S. Sandro Sirigu, Comandante della Stazione, e da tutti i militari presenti.

Durante l'incontro caloroso e significativo, il primo cittadino ha espresso la propria gratitudine all'Arma dei Carabinieri di Villasimius per il costante impegno dimostrato nel preservare la sicurezza della comunità, in particolare per i servizi forniti durante l'estate, periodo di intenso afflusso turistico nelle strutture ricettive e sulle spiagge.

Si è discusso anche dell'importante incendio avvenuto lo scorso 27 luglio nella zona di Punta Molentis e delle iniziative messe in atto dai Carabinieri per prevenire tali eventi e fornire assistenza, in conformità con le decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari, dott. Giuseppe Castaldo.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, a nome di tutto il personale della Stazione di Villasimius, ha ringraziato il Sindaco e l'Amministrazione comunale per il costante supporto e la collaborazione con la Polizia Locale, che lavora in sinergia con i militari.

Questo modello di cooperazione professionale efficace permette di fornire soluzioni competenti e di sviluppare strategie condivise per il benessere dei cittadini e la sicurezza pubblica.