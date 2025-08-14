Tanta apprensione nella serata di ieri, mercoledì 13 agosto, a Cagliari, dove un incendio è divampato intorno alle 22:30 in via Fracastoro, al terzo piano di una palazzina.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Cagliari che, con l'ausilio di un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto un balcone, piccoli elettrodomestici e parte della cucina, assicurando che l'incendio non si propagasse all'intero appartamento e agli appartamenti adiacenti. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'incidente.

La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo insieme agli operatori sanitari, che hanno portato un'ambulanza come misura precauzionale.