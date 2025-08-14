Un nuovo caso di West Nile è stato confermato oggi in Sardegna, portando a tre il numero totale di contagi umani registrati nell'isola. Si tratta di un anziano residente a Villaurbana con patologie pregresse.

Il paziente è stato ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Considerata la sintomatologia, sull'uomo è stato condotto l'esame sierologico che conferma la positività al virus West Nile dal Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

In queste ore il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, con la collaborazione del servizio di Sanità Animale, diretto dal dottor Enrico Vacca, sta mettendo in atto tutte le misure previste: indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell'uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell'area.

I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il mezzo di trasmissione all'uomo. La febbre non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri.