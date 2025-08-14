"Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa". Così Fedez dal palco del Red Valley festival, ieri notte a Olbia, ha introdotto un’inedita strofa freestyle del suo celebre brano "Tutto il contrario" sorprendendo il pubblico con una serie di affondi verso tanti protagonisti dello spettacolo e un nuovo capitolo del dissing con Tony Effe.

Il cantante romano, tra l'altro, è anche lui ospite del festival che si svolge da quattro anni a Olbia (e in precedenza ad Arbatax) e che in questa edizione, partita appunto ieri, vede sul palco, tra gli altri, Max Pezzali, Salmo, Ghali, Anna, Lazza, Guè, Sfera Ebbasta e diversi dj internazionali.

Come testimoniano i video condivisi in rete, la serata di ieri è stata un Fedez contro tutti. Bermuda e canottiera nera, parte con "Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro", poi se la prende con Elodie: "a San Siro lo spin off di Chi l'ha visto?". Ma l'attacco principale è a Tony Effe: "A Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i boxxxini coi succhiotti".

Poi un breve passaggio sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni: "Quest'anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay", chiaramente riferendosi allo scandalo delle ultime settimane legato alla kiss cam che ha immortalato un presunto tradimento.

C'è poi anche una battuta sull'europarlamentare Ilaria Salis: "Quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare". E una stoccata alla giornalista Selvaggia Lucarelli: “Fedez è morto, Selvaggia è molto triste / ora chi se la in**la, sono il suo core business”

E chissà se, considerate le possibili polemiche che scaturiranno da questi versi, Fedez si sarà davvero pentito della canzone intonata davanti a migliaia di fan arrivati non solo dalla Sardegna ma anche da tante parti d'Italia.