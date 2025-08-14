Le condizioni favorevoli del mare hanno portato a numerosi sbarchi, negli ultimi giorni, di migranti lungo le coste meridionali della Sardegna.

Ieri, mercoledì 13 agosto, sono stati registrati 47 arrivi, con il primo sbarco che ha avuto luogo a Sant'Antioco. Ventitré persone, tra cui sei donne, quattro minori e un bambino provenienti dal nord Africa, sono giunte sulla costa sarda intorno alle 13:30.

Poco dopo, nella stessa area, si è verificato un secondo sbarco con 10 migranti. Nel tardo pomeriggio, altri 14 migranti sono arrivati al porto. Tutti sono stati condotti al centro di accoglienza di Monastir.