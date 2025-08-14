Centinaia di Carabinieri saranno dispiegati in tutta la Provincia di Cagliari per condurre varie attività di controllo del territorio durante il periodo di Ferragosto.

Il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, ha pianificato una serie di azioni preventive e di contrasto alla criminalità, in particolare a quella di natura predatoria. Queste attività includono servizi di sorveglianza sulle spiagge, controlli nei locali, pattugliamenti nelle aree urbane, operazioni mirate contro il traffico di droga, sicurezza stradale e controlli marittimi.

Il potenziamento straordinario coinvolgerà tutte e otto le Compagnie e le 85 Stazioni Carabinieri, con la partecipazione di reparti speciali, elicotteri e imbarcazioni. Inoltre, verrà data particolare attenzione all'ambiente e alle verifiche sanitarie, con l'intervento dei militari del NAS per controllare alimenti e condizioni igieniche negli esercizi di intrattenimento e ristorazione.

A riguardo, il Comandante Provinciale dichiara: “Ho chiesto ai Carabinieri del Comando Provinciale un impegno straordinario per questi giorni di ferragosto, l’obiettivo è quello di assicurare una presenza capillare che possa rassicurare ed esprimere vicinanza al cittadino e turista. Dovremo esprimere una eccezionale prontezza operativa e per questo saranno fondamentali dispositivi di controllo del territorio differenziati, flessibili e dinamici, in un contesto di efficace coordinamento con tutte le altre forze impegnate”.