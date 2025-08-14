Prima la sospensione del tour estivo “per motivi di salute e accertamenti medici” poi l’annuncio ai fan, arrivato oggi sui social. Fabio Concato ha rivelato di avere un tumore, spiegando così la cancellazione, a fine giugno, delle date previste per luglio e agosto.

“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo – ha scritto Concato – Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

Una delle ultime apparizioni in pubblico di Concato è stata proprio in Sardegna, ad Atzara. Con il suo spettacolo “Altro di Me” il cantautore aveva inaugurato “I Giorni del Mandrolisai”.