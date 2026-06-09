Sarà il ballottaggio a decidere il prossimo sindaco di Tempio Pausania. Nessuno dei cinque candidati in corsa ha ottenuto la maggioranza necessaria per l’elezione al primo turno.

A contendersi la fascia tricolore il 21 e 22 giugno saranno Giovanni Antonio Giuseppe Noto Giannetto Addis, che ha ottenuto il 32,83% dei voti, e Gianna Masu, ferma al 24,89%.

Fuori dalla corsa al secondo turno Andrea Mario Biancareddu, che ha raccolto il 23,34% delle preferenze, seguito da Fabrizio Carta con il 12,68% e da Romeo Frediani con il 6,26%.

A Tempio Pausania erano chiamati alle urne 11.677 elettori. I votanti sono stati 7.940, pari al 68% degli aventi diritto. Si registrano inoltre 164 schede nulle, 22 schede bianche e 20 schede contestate.