Luca Orrù è il nuovo sindaco di Mogoro. Il candidato della lista "Mogoro Tradizione e Innovazione" ha superato Ettore Melis, candidato di "Laboratorio Mogoro Radici e Futuro", conquistando la guida del Comune.

Geometra di 54 anni, Orrù porta con sé una precedente esperienza amministrativa come vicesindaco dal 2010 al 2015, periodo durante il quale ha avuto le deleghe ai Lavori pubblici, all'Edilizia e all'Urbanistica.

A scrutinio concluso, il neo sindaco ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, guardando già alle sfide future. «Sono molto emozionato e concentrato perché adesso inizia il lavoro. Sto prendendo coscienza del risultato. Abbiamo vinto con uno scarto di 325 voti».

Orrù ha sottolineato come la campagna elettorale sia stata costruita soprattutto sulle proposte e sui progetti per il futuro della comunità. «Abbiamo impostato la campagna elettorale sulle proposte e non su ciò che non era stato fatto. Avevamo qualcosa di nuovo da offrire e abbiamo presentato quel progetto ai cittadini».

Il nuovo primo cittadino ha inoltre evidenziato la giovane età media della squadra che lo accompagnerà nell'esperienza amministrativa. «L'età media è di 40 anni, siamo una giunta giovane».

Un passaggio è stato dedicato anche alla partecipazione al voto. «Questa mattina eravamo un po' più preoccupati per l'affluenza, poi il dato è cresciuto. Non so spiegare questa disaffezione. Io preferisco fare politica per strada e non sui social, come spesso accade oggi, e vorrei riavvicinare la comunità alla vita pubblica».