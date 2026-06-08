Si completa il quadro delle elezioni comunali in Ogliastra, dove gli elettori sono stati chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni locali. In alcuni centri il sindaco è stato eletto dopo il raggiungimento del quorum, mentre in altri la sfida si è giocata tra due candidati.

Ad Arzana è stato eletto sindaco Angelo Ivano Stocchino, con il raggiungimento del quorum. Hanno votato 1.245 elettori su 1.846 aventi diritto, pari al 67,44%. Le schede nulle sono state 21, le bianche 14.

A Elini il sindaco eletto è Vitale Pili, che ha ottenuto 168 voti validi, pari al 100% delle preferenze espresse. Su 291 votanti si registrano però anche 107 schede nulle e 16 schede bianche.

A Gairo ha prevalso Sergio Lorai, che ha ottenuto il 59,26% delle preferenze, superando Francesco Carta, fermo al 40,74%. Alle urne si sono recati 960 elettori su 1.298 (73,96%). Nove le schede nulle e sei le bianche.

A Ilbono è stato eletto sindaco Giampietro Murru, dopo il raggiungimento del quorum. I votanti sono stati 881 su 1.661 aventi diritto (53,04%). Si contano 57 schede nulle e 30 schede bianche.

A Loceri la vittoria è andata a Gianfranco Lecca, che ha ottenuto il 56,73% dei voti. Alle sue spalle Alberto Pilia con il 43,27%. Hanno votato 921 elettori su 1.319 aventi diritto, pari al 69,83%. Nove le schede nulle e sei le bianche.

A Urzulei è stato eletto sindaco Ennio Arba con il 58,50% delle preferenze, davanti a Giampietro Cabiddu, che si è fermato al 41,50%. L’affluenza ha raggiunto l’80,68%, con 781 votanti su 968 aventi diritto. Otto le schede nulle e due le bianche.

A Ussassai è stato eletto sindaco Francesco Usai. Alle urne si sono presentati 237 elettori su 487 aventi diritto (48,67%). Una la scheda nulla, nove le schede bianche.

I sindaci eletti in Ogliastra

•⁠ ⁠Arzana: Angelo Ivano Stocchino

•⁠ ⁠Elini: Vitale Pili

•⁠ ⁠Gairo: Sergio Lorai

•⁠ ⁠Ilbono: Giampietro Murru

•⁠ ⁠Loceri: Gianfranco Lecca

•⁠ ⁠Urzulei: Ennio Arba

•⁠ ⁠Ussassai: Francesco Usai.