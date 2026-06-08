Tragedia nella serata di oggi a Sanluri, dove un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a un giovane di 25 anni residente nel paese. L’incidente si è verificato nella frazione di Podere Magnaboschi, all’altezza della Strada 17.

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Panda, Matteo Mocci, venticinquenne residente a Sanluri, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il giovane era candidato nella lista "S'Innova" che appoggiava la candidata sindaca Cinzia Fenu, sconfitta dal confermato sindaco Alberto Urpi. Secondo quanto appreso, aveva seguito lo scrutino in centro città e stava andando a lavoro quando è avvenuto l'incidente.

La notizia velocemente fatto il giro di Sanluri, dove si stavano commentando i risultati elettorali. Appresa la notizia della morte del giovane, il sindaco rieletto Alberto Urpi ha sospeso i festeggiamenti per la vittoria.

Ferito invece il conducente dell’altra vettura, un 45enne residente a Serramanna, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo in ospedale a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Villamar, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’estrazione di una delle persone coinvolte dalle lamiere del veicolo. Presenti inoltre due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause che hanno provocato il drammatico incidente.