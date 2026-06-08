Conferma per la Giunta uscente anche a Santa Teresa Gallura, dove i cittadini hanno premiato la sindaca Nadia Matta. È lei ad aggiudicarsi la corsa per la fascia tricolore con il 41,3% dei voti.

La sfida per il secondo posto è stata un'autentica volata: a spuntarla, per una manciata di preferenze, è stato il deputato della Lega Dario Giagoni, che ha chiuso la sua corsa al 29,5%. Staccato di pochissimi decimi di punto percentuale l’ex sindaco Stefano Pisciottu, fermatosi al 29,1%.

A Santa Teresa l’affluenza definitiva è stata del 65,55%, in leggero aumento rispetto al 63,36% della precedente tornata elettorale.