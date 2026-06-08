Pozzomaggiore ha un nuovo sindaco: Giuseppe Calaresu la spunta su Mariano Soro ed è il nuovo primo cittadino. Calaresu, alla guida della lista civica "Uniti per il bene comune" ha scalzato l'amministratore uscente, ottenendo la fiducia della comunità con il 62,97% delle preferenze (1.051 voti). Soro si è invece fermato a circa metà con 618 voti a favore (37.03%).

La lista del nuovo sindaco è così composta: oltre al neoeletto, i consiglieri candidati sono Carmela Calaresu, Federica Cuccuru, Maria Giovanna Carboni, Sonia Anna Desini, Giovanni Salvatore Nuvoli, Salvatore Oppes, Angelo Piu, Pietro Piu, Federico Scodinu, Luigia Saccu, Uccio Saccu.

In totale i votanti sono stati 1.692 su una platea complessiva di 2.521 aventi diritto, registrando un'affluenza del 67,12%.

Soro: "E' andata, auguri alla nuova amministrazione"

Sin dalle prima battute è emersa la differenza fra i due candidati, a scrutini non ancora terminati lo stesso Soro aveva confermato in anticipo la sua sconfitta con queste parole: "E' andata e non sarò più il sindaco di Pozzomaggiore, pazienza. Auguro a tutti coloro che governeranno il paese tante belle cose".