Sarà ancora Gianfranco Lecca a guidare il Comune di Loceri. Il candidato della lista "Loceri Avanti Insieme" ha vinto la sfida elettorale contro Alberto Pilia, candidato della lista "Loceri a Impàri", con un vantaggio di 140 voti.

Lecca, 70 anni, imprenditore e già sindaco del paese, si appresta così a iniziare il suo secondo mandato alla guida della comunità.

A risultato acquisito, il neo sindaco ha commentato con soddisfazione l'esito del voto: «Mi sento tranquillo. Sapevo di non avere nulla da rimproverarmi perché in questi cinque anni abbiamo unito il paese. Il nostro obiettivo era non avere contrasti. Sapevo che l'elettorato ci avrebbe premiati e l'elettorato ha scelto la continuità, perché molti progetti hanno bisogno di tempo per essere portati a termine».

A Loceri l'affluenza ha raggiunto il 69,83%, il terzo dato più alto dell'Ogliastra dopo Urzulei e Gairo. Un risultato che, secondo Lecca, è legato al rapporto costruito con la cittadinanza nel corso del mandato appena concluso.

«Questa partecipazione così importante deriva dal fatto che in cinque anni abbiamo curato molto i rapporti con i concittadini, anche con quelli che vivono nelle campagne, con attenzione e disponibilità. Hanno capito che la politica non ha soltanto aspetti negativi, ma anche positivi», ha dichiarato il sindaco rieletto.