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Beatrice Serra è stata eletta sindaca di Valledoria, diventando ufficialmente la prima donna a ricoprire la massima carica cittadina nella storia del Comune.
Sostenuta dalla lista civica “Valledoria per tutti”, Serra ha ottenuto il 51,97% delle preferenze superando la concorrenza del sindaco uscente Marco Muretti che, alla guida della lista concorrente “Noi Valledoria!”, si è fermato al 48,03%.
Per Beatrice Serra non si tratta di un debutto assoluto tra i banchi del municipio. La neo-sindaca vanta infatti una profonda conoscenza della macchina amministrativa di Valledoria, avendo già ricoperto in passato il ruolo di consigliera comunale e, successivamente, di assessora durante la legislatura 2012-2017.