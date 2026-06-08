Maria Laura Orrù ottiene la riconferma ad Elmas e guiderà l'amministrazione della cittadina per il prossimo quinquennio. Incolmabile lo svantaggio per lo sfidante Giovanni Maria Fois, che si deve arrendere al verdetto elettorale.

Nonostante la crisi di maggioranza e le successive dimissioni di Orrù nell'ultimo mandato, la comunità conferma la fiducia già riposta nel 2021 sulla prima cittadina, alla guida della lista "Elmas Visione Comune".

L'affluenza complessiva è stata del 55,91%.

Orrù: "Una grande emozione"

"Una grande emozione. Abbiamo sempre creduto nella nostra Visione Comune, l’abbiamo presentata col sorriso e con l’impegno e ora possiamo goderci questo risultato che è il frutto di un grande lavoro di squadra. Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno votato e anche chi non lo ha fatto, perché comunque è stato un grande gesto di democrazia. Abbiamo a cuore Elmas e tutta la comunità e con questo obiettivo continueremo a lavorare. Per ora godiamoci questa vittoria e festeggiamo nella nostra sede! Ancora con Elmas". Queste le parole di Maria Laura Orrù a seguito del trionfo.