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È alle battute finali lo spoglio per le elezioni amministrative nei Comuni della provincia di Sassari coinvolti in questa tornata elettorale. Un voto che traccia la nuova geografia politica del Nord-Ovest della Sardegna, tra importanti conferme, cambi di rotta e sfide decise all'ultimo voto.
BESSUDE: Antonio Maria Cossu vince con il 68,46% contro il 31,54% dello sfidante Manuel Mainetti.
BONNANARO: Antonio Giovanni Carta eletto sindaco (unico candidato).
BOTTIDDA: Ivo Nieddu eletto sindaco (unico candidato).
BULTEI: Daniele Arca eletto sindaco (unico candidato).
BURGOS: Leonardo Tilocca vince con il 53,29% contro il 46,71% dello sfidante Tonino Nieddu.
COSSOINE: Sabrina Sassu eletta sindaca (unica candidata).
GIAVE: Monica Faedda vince con il 59,76% contro il 40,24% della sfidante Maria Antonietta Uras.
ITTIREDDU: Franco Campus eletto sindaco (unico candidato).
ITTIRI: Baingio Cuccu eletto sindaco (unico candidato).
LAERRU: Leonardo Massimiliano Manca eletto sindaco (unico candidato).
MARA: Vittorio Manai eletto sindaco (unico candidato).
NULE: Giuseppe Mellino eletto sindaco (unico candidato).
NULVI: Mario Salvatore Latte vince con il 53,12% contro il 46,88% dello sfidante Roberto Luciano.
OSILO: Valentino Canu vince con il 44,06% contro il 37,04% di Marta Spada e il 18,9% di Leonardo Pulinas.
OSSI: Pasquale Lubinu vince con il 52,36%, contro il 46,43% di Vittorio Cau e Maddalena Corrias con l’1,21%;
PATTADA: Antonella Fiori vince con il 70,95%, contro il 29,05% di Giovanni Antonio Deiana;
PERFUGAS: Giovanni Filiziu eletto sindaco (unico candidato);
PLOAGHE: Giammario Busellu vince con il 54,82%, contro il 45,18% di Antonio Baule;
PORTO TORRES: conferma del candidato sindaco del campo largo Massimo Mulas che ottiene oltre il 63% delle preferenze rispetto alla sfidante del Polo civico identitario, Sara Dettori, che si è fermata sopra il 25%;
POZZOMAGGIORE: Giuseppe Calaresu vince con il 62,97%, contro il 37,03% di Mariano Soro;
ROMANA: Fabio Piredda eletto sindaco (unico candidato);
SILIGO: Giovanni Porcheddu vince con l’84,93%, contro il 15,07% di Gian Paolo Ledda;
TERGU: Luca Ruzzu eletto sindaco (unico candidato);
THIESI: Salvatore Tanca vince con il 66,36%, contro il 33,64% di Giulia Delogu;
USINI: Giovanni Luigi Testoni vince con il 52,10%, contro il 47,90% di Gesuina Rita nota Gina Cudemo;
VALLEDORIA: Beatrice Margherita Serra vince con il 51,97%, contro il 48,03% di Marco Muretti;
VIDDALBA: Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano vince con il 50,12% (612 voti), contro il 49,88% di Maurizio Satta (609 voti).