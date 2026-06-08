In attesa dei risultati ufficiali, dallo spoglio delle schede delle elezioni amministrative a Pattada emerge un risultato netto: Antonella Fiori è la nuova sindaca del centro del Monteacuto. L'affluenza a Pattada è stata delete 68,24%.

LA PRIMA SINDACA

L'insegnante 50enne, gin assessore ai Servizi Sociali dell'amministrazione uscente, è la prima donna alla guida del paese che ha premiato la proposta elettorale messa in campo dalla lista Unidos Pro Sa Idda. La compagine, che metteva insieme esponenti della maggioranza uscente e nuovi candidati, era composta da Emanuele Amadori, Francesca Angela Maria Chessa, Antonella Deiosso, Angela Laura Dettori, Lorenza Fogarizzu, Enrica Maria Lavena, Giuseppe Me, Mattia Murgia, Bastianella Pazzottu, Leonardo Picchizzolu, Angelo Sini, Maddalena Solinas.

Fiori ha avuto la meglio sullo sfidante Giovanni Antonio Deiana, sostenuto dalla lista Pattada Bene Comune composta dai candidati consiglieri Angela Falchi, Gianna Farche, Nicola Fenu, Gianni Fraghì, Anna Giagu, Sebastiano Mongiu, Alessandro Multinu, Manuela Pani, Silvia Pintus.

"PRIORITÀ AI SERVIZI SOCIALI"

"Sono contenta del risultato ottenuto – commenta Antonella Fiori a Sardegna Live –. Sarò il primo sindaco donna del Comune di Pattada e questo mi riempie di orgoglio. È un grande onore per me. Nel corso del mio mandato intendo dare proprità ai servizi sociali e garantire attenzione a tutti i componenti della comunità. Nessuno sarà escluso e nessuno deve rimanere indietro. Mi impegnerò inoltre a dare seguito alle numerose opere gia avviate dalla precedente amministrazione e garantire il decoro del paese".

"GRAZIE ALLA MIA SQUADRA, L'OPPOSIZIONE SIA COSTRUTTIVA"

"Ringrazio di cuore la squadra di candidati che mi ha sostenuto. Sono persone diverse, molte donne, tutte con esperienze e competenze differenti. La differenza, mai come in questo caso, ha generate unità e confronto".

"Saluto il mio sfidante, Giovanni Antonio Deiana, e lo ringrazio per essersi messo a disposizione del paese prendendosi la responsabilità di candidarsi. Gli faccio i miei migliori auguri per il futuro e gli auguro di guidare un’opposizione corretta e costruttiva per Pattada".

***In aggiornamento***