"Affrontiamo questo quarto mandato con entusiasmo e passione perché l’unico modo che conosciamo per ringraziare le nostre cittadine e i nostri cittadini è il lavoro quotidiano".

Con queste parole Alessandro Corona si appresta a guidare Atzara per la quarta volta. Il sindaco ha ottenuto 549 preferenze nella sfida che lo vedeva opposto soltanto al raggiungimento del quorum. Nel centro del Mandrolisai si sono recati alle urne 577 elettori su 870 aventi diritto, pari al 66,32%, con 12 schede nulle e 16 bianche.

Gli elettori hanno così confermato la fiducia nell’amministrazione uscente, scegliendo di proseguire nel segno della continuità.

“Abbiamo ottenuto un grande risultato popolare - ha detto il primo cittadino a Sardegna Live - e un mandato ampio che ci consente di rappresentare pienamente tutta la nostra comunità e lo faremo come abbiamo sempre fatto lavorando, giorno per giorno, per la nostra comunità e per il nostro territorio più ampio, con spirito unitario e propositivo”.

Per sindaco Corona si apre ora una nuova fase amministrativa, con l’obiettivo di portare avanti i progetti già avviati e quelli inseriti nel programma elettorale.

"Con il nostro entusiasmo, il nostro programma e la nostra unità continueremo a lavorare per la collettività", ha aggiunto.