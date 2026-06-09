Michele Cossa è il nuovo sindaco di Sestu. Il candidato del centrodestra ha conquistato il Comune con 4.881 voti, pari al 54,25% delle preferenze, superando al primo turno Michela Mura, ferma a 3.371 voti (37,47%).

Più distaccati gli altri due candidati: Antonio Manca ha ottenuto 426 voti, pari al 4,73%, mentre Ercole Jonny Loi si è fermato a 319 voti (3,55%).

Per Cossa si tratta di una vittoria netta, maturata grazie al sostegno della coalizione composta da Riformatori Sardi, Forza Italia, Sardegna al Centro 20 Venti, Fratelli d'Italia e dalla lista civica Sestu Insieme.

Michela Mura, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalla lista civica "Michela Mura Sindaca", non è riuscita a colmare il divario con il candidato del centrodestra.

Secondo i dati ufficiali, sono stati 8.997 i voti validi espressi per i candidati sindaco. Con il successo al primo turno, Michele Cossa guiderà il Comune di Sestu nei prossimi cinque anni.