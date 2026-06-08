Manuela Pintus si conferma sindaca ad Arborea e ufficializza il terzo mandato alla guida del centro dell'Oristanese. Un vantaggio ormai incolmabile quello della lista guidata dalla prima cittadina, che la premia a scapito degli sfidanti Luca Montisci e Valeria Manca.

La lista civica "Per Arborea" si è presentata alla tornata elettorale con i seguenti candidati: Manuela Pintus, Maria Luisa Bertolo, Paolo Campanaro, Andrea Demurtas, Serena Lasi, Sandro Neri, Kevin Panetto, Fabrizio Pinna, Genny Puppin, Davide Rullo, Gianni Sardo, Fabio Valdes, Sabrina Zurru.

L'affluenza alla chiusura dei seggi si è attestata al 69.79%, con 2313 votanti su un totale 3314 aventi diritto.

Le prime parole: "Sentito ringraziamento a tutti"

Così Pintus e la sua lista si rivolgono ai cittadini per la fiducia confermata: "Un sentito ringraziamento ai cittadini e alle cittadine da parte della Sindaca e di tutta la squadra della lista Per Arborea".



