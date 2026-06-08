Gli elettori di Ossi premiano il sindaco Pasquale Lubinu, riconfermato per la quarta volta alla guida del paese dopo le esperienze. Il primo cittadino uscente aveva già amministrato il paese dal 2005 al 2015.

TRE LISTE IN CAMPO

"Insieme per Ossi" era il nome della lista a supporto di Lubinu, con candidati consiglieri Sebastiano Alma noto Bastiano, Maria Franca Campus, Antonino Canu noto Cicino, Alfredo Carboni, Liana Derudas, Tatiana Giuranna, Gian Mario Linzas, Marco Mannazzu, Giuseppa Martinez nota Pina, Emilio Paolo Masia, Pietro Muresu noto Piero, Valentina Muresu, Alberto Angelo Muroni noto Alberto, Maria Elena Serra, Maria Laura Serra, Ilaria Tucconi.

Il primo cittadino doveva vedersela con due sfidanti. "Viviamo Ossi", candidato sindaco Vittorio Cau, candidati consiglieri Narcisa Muresu, Mauro Derudas, Maria Laura Cossu, Francesco Solinas, Silvia Brunu, Marco Pilo, Laura Cassano, Angelo Cuccuru, Maria Teresa Sanna, Pietro Mossa, Valeria Martinez, Peppino Solinas, Maria Assunta Demontis, Federico Donaera, Francesca Orani, Angelo Fancellu. "Forza del Popolo", candidata sindaca Maddalena Corrias, candidati consiglieri Alessandro Dessì, Sole Paradisi, Elia Marcello Demuro, Maria Floriana Puddu, Giovannino Carta, Silvia Sini, Mauro Deidda, Marina Montisci, Gianfranco Mulas, Graziella Cocco, Samuele Mulargia, Sonia Murgia, Natalina Burruni.

"UNA VITTORIA DIFFICILE"

Lubinu ha staccato di circa 200 voti il principale sfidante, Vittorio Cau. Ampiamente staccata la terza lista guidata da Maddalena Corrias.

"È stata una vittoria difficile – commenta il sindaco intervistato da Sardegna Live –, però alla fine i cittadini hanno premiato la continuita e favorito la concretizzazione delle opere in cantiere che vanno completate. Abbiamo 18 milioni di euro di lavori pubblici da spendere nei prossimi mesi. Li impiegheremo in appalti di bitumatura strade, nella realizzazione di una nuova area centro sportivo, nel completamento del campo sportivo e nella rigenerazione urbana della 167".

"ABBIAMO OTTENUTO LA FIDUCIA"

"Quella che si è conclusa nei giorni scorsi – spiega Lubinu – non è stata una campagna elettorale serena. La lista Viviamo Ossi era infatti composta da esponenti della precedente opposizione più alcuni membri della mia ultima maggioranza che avevano abbandonato la squadra. Una situazione non semplice che però abbiamo affrontanto a testa alta ottenendo la fiducia dei concittadini per la quarta volta".