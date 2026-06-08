Pietro Peru è ufficialmente il nuovo sindaco di Aggius. Con una netta vittoria, Peru ha conquistato la guida del paese ottenendo il 58,8% delle preferenze, pari a 638 voti complessivi. Si ferma invece al 41,2% lo sfidante Giuseppe Sotgiu, che ha raccolto 448 consensi.

La tornata elettorale nel borgo gallurese si distingue soprattutto per un dato straordinario legato alla partecipazione democratica. Aggius ha infatti registrato l'affluenza più alta in Gallura, con un eccezionale 85,3% degli aventi diritto che si è recato alle urne per esprimere la propria scelta.

“Con il risultato delle elezioni amministrative, i cittadini hanno espresso in modo chiaro la volontà di affidare alla nostra squadra la guida del paese per i prossimi anni” le prime parole di Peru. “Questa vittoria non appartiene a una sola persona, ma a un gruppo di donne e uomini che ha lavorato con passione, impegno e spirito di servizio, e soprattutto alle idee e al progetto che abbiamo presentato alla comunità. I cittadini hanno scelto di dare fiducia a una visione di futuro fondata sulla responsabilità, sulla competenza e sulla volontà di costruire nuove opportunità per il nostro territorio”.

Peru ha poi evidenziato l'importanza dell'altissima affluenza alle urne, leggendovi un segnale di forte vitalità civile: “È un dato particolarmente significativo, che testimonia la vitalità democratica della nostra comunità e il forte desiderio dei cittadini di partecipare alle scelte che riguardano il futuro del paese”.

“Sarò il Sindaco di tutti. Di chi ci ha sostenuto e di chi ha compiuto una scelta diversa. Ogni voce merita ascolto, ogni esigenza merita attenzione, ogni cittadino deve sentirsi rappresentato e coinvolto nel percorso amministrativo che ci attende” ha aggiunto il neo sindaco di Aggius, rinnovando i ringraziamenti a tutti i candidati della lista, ai volontari, ai sostenitori e ai cittadini “che, con il loro voto, hanno rinnovato la fiducia nelle istituzioni democratiche”.