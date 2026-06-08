Il quorum raggiunto apre al mandato bis per Daniele Arca, il sindaco di Bultei riconfermato alla guida del paese del Goceano per altri 5 anni.

La notizia era arrivata già nella serata di domenica. L'affluenza finale è stata del 73,59%, ora si tratta solo di fare la conta totale dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle.

L’ingegnere 38enne, alla guida del paese già dal 2020, avrà altri cinque anni per portare avanti il lavoro iniziato sei anni fa, quando si impose con quasi il 54% delle preferenze sullo sfidante Bachisio Falchi.

In questa occasione, la lista "Impegno per Bultei" guidata da Arca era l'unica in campo. A comporre la squadra che amministrerà il paese fino al 2031 saranno alcuni esponenti della maggioranza uscente e alcuni nomi nuovi. I candidati a supporto del progetto erano Nino Arras, Mario Rubatta, Piera Fae, Francesca Mossa, Mirella Mugoni, Francesco Mulas, Giuseppe Virdis, Mino Orritos, Pasquina Foddis, Roberto Tanda.

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