Un'affluenza che supera il 66% per una sola lista in campo. Un risultato importante premia la proposta politica di Roberto Carta, confermato per un altro quinquennio alla guida del Comune di Oschiri.

Il primo cittadino uscente ha sfidato il quorum sostenuto dalla lista Per Oschiri Insieme, composta dai candidati consiglieri Gianni Branca, Andrea Casula, Piera Coccu, Nicolò Favini, Giovanna Pes, Nadia Pes, Giovanna Masia, Rossella Putzu, Alessandro Sini, Andrea Sotgia, Lorenzo Sotgia e Raffaele Usai.

"PREMIATA LA BUONA AMMINISTRAZIONE"

"C'è soddisfazione per un risultato elettorale importante – commenta Carta intervistato da Sardegna Live –, abbiamo sfiorato il 70% con una sola lista, un dato ragguardevole oggi che si parla di affluenze alle urne in calo. Per questo ringrazio chi mi ha accompagnato in questi cinque anni e sette mesi, gli amministratori uscenti. Gli oschiresi hanno premiato il buon lavoro e l'azione amministrativa degli anni passati. E ringrazio anche i nuovi candidati, la maggior parte alla prima esperienza. Hanno garantito una proposta efficace, nonostante il rinnovamento importante nella squadra. Alla comunità, infatti, abbiamo presentato un mix fra amministratori uscenti e nuove proposte, il che è piaciuto e ha incontrato il favore di tanti".

"INVESTIRE SULLA QUALITÀ DELLA VITA"

"L'obiettivo – spiega Carta a Sardegna Live – è quello di continuare a lavorare sulla qualità della vita a Oschiri per i nostri concittadini, cosa su cui abbiamo insistito a lungo. Vogliamo poi lavorare sull'immagine di un paese che continui a essere in grado di attrarre nuovi residenti e turisti, coniugando la già citata qualità della vita con lo sviluppo economico".

"Lavoreremo inoltre per favorire investimenti sul territorio, come sta già accadendo e questo non può che renderci orgogliosi. Vogliamo essere competitivi con le altre realtà urbane del territorio garantendo sempre più servizi a bambini, ragazzi, adulti e anziani. Questo è decisivo per valorizzare il nostro paese e garantire visibilità così che Oschiri possa avere significative stagioni turistiche, fenomeno che come paese dell'interno stiamo già vivendo in pieno".