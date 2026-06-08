Emiliano Deiana è ufficialmente il nuovo sindaco di Bortigiadas, il comune più piccolo del territorio gallurese. La certezza dell'elezione è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno, quando è stata superata la soglia fatidica del 40%.

Il dato definitivo dell’affluenza è del 75,86%, oltre due punti percentuali in più rispetto alla precedente tornata elettorale. Il neo-primo cittadino, unico candidato con la lista “Radici Vive e Futuro Comune”, torna alla guida del paese dopo i tre mandati consecutivi già ricoperti tra il 2005 e il 2020 e la parentesi amministrativa di Nicolò Saba.

L'ex presidente dell'Anci Sardegna ha espresso tutta la sua soddisfazione per la risposta data dalla comunità alle urne: “Sono molto contento del risultato e della grande partecipazione che non era affatto scontata – sottolinea Deiana – Sono orgoglioso per il lavoro di squadra che ha fatto la lista, largamente rinnovata ma con competenze e grande voglia di lavorare”.

Il primo cittadino di Bortigiadas ha poi voluto tracciare da subito la linea programmatica che guiderà il suo mandato: “Intanto la questione centrale delle aree interne e della lotta allo spopolamento, vorremmo rappresentare un prototipo all’interno del sistema dell’Alta Gallura”.

Con il superamento del quorum e la validità dell'elezione, l'intera lista collegata al sindaco ottiene il via libera per l'ingresso in Consiglio comunale: Annalisa Augias, Giuliano Cannas, Simona Cannas, Lorenzo Cossu, Francesca Deiana, Valentina Loriga. Giada Muretti, Pier Paolo Solinas, Luca Spano e Riccardo Spano.