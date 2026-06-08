Sono numerosi i Comuni sardi nei quali, essendo stata presentata una sola lista, la sfida elettorale era legata soprattutto al raggiungimento del quorum previsto dalla legge. Dopo la giornata di voto di domenica 7 giugno, il traguardo è stato raggiunto nella maggior parte dei centri interessati.

In provincia di Cagliari risultano eletti Umberto Oppus a Mandas (45,05%) e Alessandro Boi a Orroli (54,00%). Restano invece in attesa dell’esito definitivo Serdiana, dove alle 23 l’affluenza era del 34,15%, e Villa San Pietro, ferma al 37,86%.

Nella Gallura il quorum è stato raggiunto in tutti i Comuni con una sola lista: Berchidda con Andrea Nieddu, Bortigiadas con Emiliano Deiana, Luogosanto con Agostino Pirredda, Oschiri con Roberto Carta e Sant’Antonio di Gallura con Vito Carlo Duilio.

Nel Medio Campidano risultano eletti Emanuele Lilliu a Barumini, Andrea Fenu a Segariu, Marco Pisanu a Siddi e Matteo Castangia a Villanovafranca. Attesa invece per Pabillonis, dove l’affluenza era del 38,06%.

Nel Nuorese il quorum è stato raggiunto: Atzara (48,51%) eletto Alessandro Corona, Austis (51,31%) eletto Umberto Usai, Bortigali (59,24%) eletta Patrizia Luciana Tomassetti, Gavoi (50,05%) Claudia Sedda, Lei (47,14%) con Luigi Cadau, Olzai (59,91%) Angelo Loddo, Osidda (50,30%) Serafino Doneddu, Ottana (45,35%) con Franco Saba, Seulo (48,84%) con Enrico Salvatore Murgia e Tiana (46,38%) con Melissa Vacca.

Anche in Ogliastra tre Comuni su quattro hanno già il sindaco eletto: Arzana (49,46%) eletto Angelo Ivano Stochino, Elini (41,58%) con Vitale Pili e Ussassai (46,41%) con Francesco Usai. Resta da verificare il dato finale di Ilbono, che ieri registrava un’affluenza del 37,45%. Il candidato è Giampietro Murru.

Per la provincia di Oristano il quorum è stato raggiunto in tutti i Comuni interessati dalla consultazione con una sola lista. Risultano pertanto eletti Placido Angelino Pischedda ad Allai, Mario Cau a Baressa, Lino Cordella a Busachi, Giovanni Antonio Zucca a Flussio, Serafino Pischedda a Fordongianus, Eugenia Usai a Ghilarza, Ignazio Peis a Gonnosnò, Federica Piras a Gonnostramatza, Salvatore Salis a Montresta, Renzo Ponti a Nurachi, Andrea Pinna a Palmas Arborea, Alessia Valente a Pau, Domenico Gallus a Paulilatino, Davide Fanari a San Nicolò d’Arcidano, Antonello Cadau a Santu Lussurgiu, Gianbattista Ledda a Sennariolo, Raimondo Deidda a Siapiccia, Antonio Francesco Piras a Ula Tirso, Antonio Quirino Cuccu a Villa Sant’Antonio e Claudio Pinna a Zeddiani.

Per la provincia di Sassari, risultano eletti Giovanni Antonio Carta a Bonnanaro, Ivo Nieddu a Bottidda, Daniele Arca a Bultei, Sabrina Sassu a Cossoine, Franco Campus a Ittireddu, Massimiliano Leonardo Manca a Laerru, Vittorio Manai a Mara, Antonio Giuseppe Mellino a Nule, Fabio Piredda a Romana e Luca Ruzzu a Tergu. Non risultano invece ancora eletti Baingio Cuccu a Ittiri, dove l’affluenza indicata è del 32,76%, e Giovanni Filiziu a Perfugas, con un’affluenza del 39,19%.

Nel Sulcis Iglesiente risultano eletti Sasha Sais a Musei ed Emanuele Pes a Tratalias.

Oggi, lunedì 8 giugno,si vota fino alle 15.