Continuiamo ad analizzare i risultati del referendum sulla giustizia nei territori della Sardegna. Nella provincia di Cagliari emerge un quadro più articolato rispetto ad altre aree dell’Isola: il No prevale in modo netto nel dato complessivo, ma il Sì riesce a imporsi in 17 comuni su 70 della provincia.

Su 453.801 elettori, hanno votato in 245.863, pari al 54,18%. Le schede nulle sono state 639, quelle bianche 389 e le contestate 4. Il No si attesta al 59,16% con 144.838 voti, mentre il Sì raggiunge il 40,84% con 99.993 preferenze.

A differenza di altre province, nel Cagliaritano il No supera il 70% soltanto in un centro: Nuragus, dove si attesta al 73,78% (287 voti) contro il 26,22% del Sì (102 voti).

Sono invece 17 i comuni in cui ha prevalso il Sì:

Ballao

Sì 51,70% (137 voti)

No 48,30% (128 voti)

Burcei

Sì 60,49% (516 voti)

No 39,51% (337 voti)

Decimoputzu

Sì 51,55% (832 voti)

No 48,45% (782 voti)

Escalaplano

Sì 52,67% (394 voti)

No 47,33% (354 voti)

Esterzili

Sì 61,78% (139 voti)

No 38,22% (86 voti)

Gergei

Sì 53,27% (212 voti)

No 46,73% (186 voti)

Gesico

Sì 55,52% (161 voti)

No 44,48% (129 voti)

Goni

Sì 78,76% (89 voti)

No 21,24% (24 voti)

Guamaggiore

Sì 55,62% (203 voti)

No 44,38% (162 voti)

Pimentel

Sì 62,96% (328 voti)

No 37,04% (193 voti)

San Basilio

Sì 51,40% (202 voti)

No 48,60% (191 voti)

San Nicolò Gerrei

Sì 54,85% (147 voti)

No 45,15% (121 voti)

Sant’Andrea Frius

Sì 54,39% (390 voti)

No 45,61% (327 voti)

Serri

Sì 55,74% (102 voti)

No 44,26% (81 voti)

Siurgus Donigala

Sì 62,82% (321 voti)

No 37,18% (190 voti)

Suelli

Sì 52,60% (253 voti)

No 47,40% (228 voti)

Villasimius

Sì 51,44% (788 voti)

No 48,56% (744 voti)

Tra questi, dunque, spicca il dato di Goni, dove il Sì raggiunge il 78,76%, la percentuale più alta registrata nella provincia.