L’assessore alla Pianificazione strategica, Urbanistica e Ambientale del Comune di Cagliari, Matteo Lecis Cocco Ortu, commenta l’esito della consultazione sottolineando il clima di forte partecipazione registrato nelle ultime settimane, con un coinvolgimento crescente anche tra i più giovani e una mobilitazione ampia a sostegno del No, in quello che definisce un voto dal chiaro significato politico.

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una grande mobilitazione vasta e che ha coinvolto sempre più anche i più giovani che hanno animato la campagna per il No. Per un voto fortemente politico".

"Abbiamo assistito a una campagna elettorale anomala - ha sottolineato l'assessore comunale -: da una parte il centrodestra unito, e Giorgia Meloni in prima linea. Dall’altra un campo progressista in cui alcuni partiti generosamente si sono schierati per il No (pur con dirigenti che si sono mobilitati pubblicamente per il sì), altri hanno preferito il silenzio. Tanti cittadini si sono riavvicinati all’impegno politico. Il voto espresso dagli elettori è potentissimo".

"Grazie davvero a chi si è speso con una generosità eccezionale. Grazie al Partito Democratico per come ha interpretato questa fase politica in stretta collaborazione con il comitato per il No. Poi vedremo flussi e analisi del voto. Intanto una sola parola: grazie”, ha concluso.

Affluenza al 60,36% a Cagliari per il referendum confermativo

A conclusione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali relative al Referendum confermativo di domenica 22 e oggi, lunedì 23 marzo 2026, si registra nel Comune di Cagliari un’affluenza complessiva del 60,36 per cento.

Il dato è stato ufficializzato nel pomeriggio di della stessa giornata di oggi, alle ore 15, al termine delle verifiche effettuate nelle 173 sezioni elettorali cittadine.

In termini assoluti, hanno partecipato al voto 74.127 elettrici ed elettori su un totale di 122.812 aventi diritto.