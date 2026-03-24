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Il risultato del referendum sulla giustizia evidenzia anche in Ogliastra una prevalenza del No, con alcune eccezioni locali e percentuali particolarmente marcate in alcuni centri.
Su 45.400 elettori, hanno votato in 23.787, pari al 52,39%. Le schede nulle sono state 98, quelle bianche 34. Il No si attesta al 59,88% con 14.165 voti, mentre il Sì raggiunge il 40,12% con 9.490 preferenze.
A livello territoriale, il No supera il 70% in due comuni:
Lanusei
Sì 28,68% (699 voti)
No 71,32% (1738 voti)
Ulassai
Sì 19,76% (134 voti)
No 80,24% (544 voti)
Sono invece due i centri in cui prevale il Sì:
Arzana
Sì 50,90% (482 voti)
No 49,10% (465 voti)
Talana
Sì 72,25% (263 voti)
No 27,75% (101 voti)