L'esito negativo del referendum sulla riforma della giustizia proposto dal Governo Meloni non spegne la positività del presidente di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che guarda comunque con favore l'affluenza crescente rispetto alle ultime chiamate alle urne.

"Gli italiani si sono espressi e noi rispettiamo la loro volontà. C'è stata però una grande affluenza, al di là del risultato, e questa è una grande prova di democrazia - afferma -. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l'importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l'Italia più libera".

"Voglio però sottolneare due questioni fondamentali: la prima - prosegue - è che per l'attività di Governo non cambia alcunché. Il voto sul Governo sarà l'anno prossimo alla scadenza della legislatura, e allora, non oggi, gli italiani decideranno se abbiamo lavorato bene o male, e di sicuro troveranno ancora una volta insieme Forza Italia con le altre forze del centrodestra. La seconda questione è che la riforma della giustizia rimane un tema sul tavolo e non rinunceremo mai ad occuparcene".

"Voglio ringraziare inoltre, dal profondo del cuore, i 13 milioni di cittadini che ci hanno sostenuto. Certo, riconosciamo il risultato negativo, ma il nostro lavoro per cambiare l'Italia continua sulla base del mandato elettorale che abbiamo avuto", conclude.