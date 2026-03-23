Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, interviene sulla sentenza della Corte d’Appello che riguarda la presidente della Regione Alessandra Todde, che resta pienamente legittimata nel suo ruolo dopo la parziale riforma della decisione di primo grado sulla decadenza.

I giudici hanno confermato la sanzione pecuniaria da 40mila euro, ma hanno dichiarato nulla la parte della sentenza che riqualificava la condotta come 'omessa presentazione' del rendiconto delle spese elettorali, prendendo atto anche dell’intervento della Consulta che aveva già annullato l’ordinanza del Collegio di garanzia sulla decadenza. In questo quadro, il primo cittadino commenta con toni netti: "Tanto rumore per nulla. Continuiamo il lavoro e la proficua collaborazione con la Regione nell'interesse della nostra Isola".

Sul fronte del referendum, il primo cittadino sottolinea invece il dato della partecipazione, definendolo un segnale positivo per la tenuta democratica del Paese e leggendo l’esito del voto come un’indicazione chiara da parte dell’elettorato: "Il fatto che tante cittadine e tanti cittadini abbiano partecipato al voto è sempre un elemento positivo per la nostra democrazia. Le italiane e gli italiani dimostrano, con la vittoria del No, di avere a cuore la Costituzione".