Quando lo scrutinio è ormai alle battute finali e mancano pochissime sezioni da conteggiare, il quadro del referendum sulla giustizia è sempre più chiaro. Con 61.524 sezioni scrutinate su 61.533, il margine tra le due opzioni si mantiene stabile, mentre si attendono gli ultimi dati per il risultato definitivo.

In Italia

Sezioni 61.529 su 61.533

SÌ 46,26% - 12.447.505 voti

NO 53,74% - 14.460.220

In Sardegna

Con la conclusione dello scrutinio arrivano i risultati definitivi del referendum sulla giustizia.

Sezioni scrutinate: 1.846 su 1.847

Sì 40,56% (281.766 voti)

No 59,44% (412.866 voti)

Nel dettaglio:

Cagliari: SÌ 40,84% (99.993 voti); NO 59,16% (144.838 voti)

Gallura Nord-est Sardegna: SÌ 49,23% (30.937 voti); NO 50,77 (31.900 voti)

Medio Campidano: SÌ 36,20% (14.303 voti); NO 63,80% (25.205 voti)

Nuoro: SÌ 35,84% (22.777 voti); NO 64,16 (40774 voti)

Ogliastra: SÌ 40,12% (9.490 voti); NO 59,88% (14.165 voti)

Oristano: SÌ 43,18% (27.847 voti); NO 56,82% (36.638 voti)

Sassari: in corso 383 su 384 SÌ 38,53% (54.859 voti); NO 61,47% (87.536 voti)

Sulcis Iglesiente: SÌ 40,40% (21.560 voti); NO 59,60% (31.810 voti)

Gli elettori complessivi in Sardegna sono 1.320.855.

Alessandra Todde

“La Costituzione è salva e resta il faro del nostro agire. Orgogliosa del grande risultato raggiunto in Sardegna”. Lo dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde, commentando la vittoria del No al referendum costituzionale.

Potere al Popolo e Comitato No sociale lanciano manifestanti in varie città

Al grido "Ha vinto il no. Meloni dimissioni!" si scenderà in piazza oggi pomeriggio in diverse città italiane. A lanciare le manifestazioni Potere al Popolo e il Comitato No Sociale. A Roma è stato dato appuntamento alle 18 a piazza Santi Apostoli, a Milano in piazzale Loreto, a Napoli alla stessa ora a Largo Berlinguer, a Torino in piazza Castello. Organizzati presidi anche a Bologna, Cuneo, Padova, Pisa, Verona.