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L'esito del referendum sulla giustizia trova una sponda di esultanza esplicita nei corridoi di Castel Capuano. A Napoli, lo scrutinio che ha decretato la vittoria del No è stato accolto da un gruppo di magistrati con il canto di "Bella Ciao".
Il video, che ritrae le toghe partenopee intonare l'inno della Resistenza, ha iniziato a circolare subito dopo la conferma dei dati che vedono il fronte dei contrari alla riforma sfiorare il 60% in diverse zone del Mezzogiorno.
Per i magistrati napoletani si tratta di una presa di posizione che segue la linea già tracciata durante le scorse inaugurazioni dell'anno giudiziario, quando la Carta Costituzionale era stata esibita come simbolo di dissenso verso i progetti di revisione dell'ordinamento.
Tra i presenti il pg presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il NO. Addirittura in lacrime Alessandra Maddalena, ex presidente della Anm, in festa il presidente del comitato del no Ettore Ferrara e il giudice Pierluigi Picardi.