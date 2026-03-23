Dopo il risultato emerso dalle urne sul referendum sulla giustizia, arriva anche il commento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che interviene sull’esito della consultazione: "Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale".

Il ministro ha sottolineato l’impegno profuso durante la campagna referendaria: “Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma”.

"Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell'elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l'alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia", ha concluso.

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Referendum Giustizia. Giorgia Meloni prende atto del no: “Resta il rammarico, ma non cambia il nostro impegno"

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Referendum. Conte esulta: "Ce l’abbiamo fatta. Questo risultato è un avviso di sfratto al governo Meloni"

Redazione Sardegna Live
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