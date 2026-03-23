Urne aperte in tutta Italia per il referendum costituzionale e i primi dati sull’affluenza fanno registrare una partecipazione significativa. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale del Ministero dell’Interno, alle ore 15:00 ha votato il 58,93% degli aventi diritto su scala nazionale.

Un dato che conferma un interesse diffuso verso la consultazione, chiamata a modificare aspetti rilevanti della Carta costituzionale. Il referendum costituzionale, infatti, rappresenta uno degli strumenti più importanti di partecipazione diretta dei cittadini, consentendo di approvare o respingere riforme già votate dal Parlamento.

Nel dettaglio, sono 61.288 su 61.533 le sezioni scrutinate, numeri che permettono di delineare un quadro già piuttosto indicativo dell’andamento delle giornate elettorale.

Affluenza in Sardegna

Situazione leggermente sotto la media nazionale in Sardegna, dove alle 15 ha votato il 52,18% degli elettori. Nell’Isola sono state scrutinate 1.736 su 1.847.

Il dato sardo, pur inferiore rispetto al resto del Paese, si mantiene su livelli comunque sostenuti, segno di un interesse concreto anche a livello regionale.

Cagliari 52,54%

Gallura Nord-est Sardegna 49,18%

Medio Campidano 51,27%

Nuoro 53,01%

Ogliastra 52,43%

Oristano 50,56 %

Sassari 54,10%

Sulcis Iglesiente 51,73%