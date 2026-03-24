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Il risultato del referendum sulla giustizia nella provincia di Nuoro restituisce un quadro netto, con una chiara prevalenza del No.
Su 120.438 elettori, hanno votato in 63.848, pari al 53,01%. Le schede nulle sono state 188, quelle bianche 109. Il No si attesta al 64,16% con 40.774 voti, mentre il Sì si ferma al 35,84% con 22.777 preferenze.
Il dato territoriale evidenzia una diffusione ampia del No, che in undici centri su 53 della provincia supera il 70%.
Lodine
Elettori: 260 | Votanti: 183 (70,38%)
Sì 8,74% (16 voti);
No 91,26% (167 voti)
Atzara
Sì 22,99% (117 voti)
No 77,01% (392 voti)
Gavoi
Sì 25,71% (315 voti)
No 74,29% (910 voti)
Lei
Sì 27,07% (49 voti)
No 72,93% (132 voti)
Lula
Sì 26,49% (107 voti)
No 73,51% (297 voti)
Mamoiada
Sì 27,82% (328 voti)
No 72,18% (851 voti)
Ollolai
Sì 28,75% (140 voti)
No 71,25% (347 voti)
Onanì
Sì 29,60% (37 voti)
No 70,40% (88 voti)
Oniferi
Sì 20,80% (83 voti)
No 79,20% (316 voti)
Orani
Sì 21,65% (252 voti)
No 78,35% (912 voti)
Orgosolo
Sì 22,29% (352 voti)
No 77,71% (1.227 voti)
Dove ha vinto il Sì in Provincia di Nuoro
Restano invece limitati i casi in cui ha prevalso il Sì. Sono sei i comuni in cui il risultato si è ribaltato:
Belvì
Sì 56,12% (156 voti)
No 43,88 (122 voti)
Desulo
Sì 56,58% (443 voti)
No 43,42% (340 voti)
Gadoni
Sì 52,40% (164 voti)
No 47,60 (149 voti)
Lodè
Sì 52,27% (265 voti)
No 47,73% (242 voti)
Noragugume
Sì 63,53% (54 voti)
No 36,47% (31 voti)
Ottana
Sì 50,85% (357 voti)
No 49,15% (345 voti)