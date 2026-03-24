Il risultato del referendum sulla giustizia nella provincia di Nuoro restituisce un quadro netto, con una chiara prevalenza del No.

Su 120.438 elettori, hanno votato in 63.848, pari al 53,01%. Le schede nulle sono state 188, quelle bianche 109. Il No si attesta al 64,16% con 40.774 voti, mentre il Sì si ferma al 35,84% con 22.777 preferenze.

Il dato territoriale evidenzia una diffusione ampia del No, che in undici centri su 53 della provincia supera il 70%.

Lodine

Elettori: 260 | Votanti: 183 (70,38%)

Sì 8,74% (16 voti);

No 91,26% (167 voti)

Atzara

Sì 22,99% (117 voti)

No 77,01% (392 voti)

Gavoi

Sì 25,71% (315 voti)

No 74,29% (910 voti)

Lei

Sì 27,07% (49 voti)

No 72,93% (132 voti)

Lula

Sì 26,49% (107 voti)

No 73,51% (297 voti)

Mamoiada

Sì 27,82% (328 voti)

No 72,18% (851 voti)

Ollolai

Sì 28,75% (140 voti)

No 71,25% (347 voti)

Onanì

Sì 29,60% (37 voti)

No 70,40% (88 voti)

Oniferi

Sì 20,80% (83 voti)

No 79,20% (316 voti)

Orani

Sì 21,65% (252 voti)

No 78,35% (912 voti)

Orgosolo

Sì 22,29% (352 voti)

No 77,71% (1.227 voti)

Dove ha vinto il Sì in Provincia di Nuoro

Restano invece limitati i casi in cui ha prevalso il Sì. Sono sei i comuni in cui il risultato si è ribaltato:

Belvì

Sì 56,12% (156 voti)

No 43,88 (122 voti)

Desulo

Sì 56,58% (443 voti)

No 43,42% (340 voti)

Gadoni

Sì 52,40% (164 voti)

No 47,60 (149 voti)

Lodè

Sì 52,27% (265 voti)

No 47,73% (242 voti)

Noragugume

Sì 63,53% (54 voti)

No 36,47% (31 voti)

Ottana

Sì 50,85% (357 voti)

No 49,15% (345 voti)