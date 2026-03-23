Arriva anche la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier prende atto dell’esito emerso dalle urne, sottolineando il valore della partecipazione e ribadendo la posizione del Governo, tra rispetto per la scelta degli elettori e il rammarico per una riforma che, a suo avviso, avrebbe rappresentato un passaggio importante per il Paese.

“La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il Governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale e l’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. I cittadini hanno deciso e noi rispettiamo questa decisione. Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa per rimodernizzare l’Italia. Questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della Nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti con determinazione, responsabilità e rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”.