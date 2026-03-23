"Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio? Io mi sono dimesso da Premier, da Segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa".

Sono le prime parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in merito all'esito del referendum giustizia che ha visto il popolo schierarsi a favore del No alla cosiddetta riforma "Nordio-Meloni".

Dieci anni fa Renzi, in veste di premier, fu protagonista di una situazione analoga, nella quale oltre all'esito del referendum c'era in ballo il futuro del Governo, visto che promise di dimettersi in caso di esito negativo.

Oggi l'ex presidente del Consiglio, che è stato uno fra i più illustri sostenitori della campagna del "No" alla riforma della giustizia, invita la premier Meloni a fare altrettanto.