Arriva una delle prime reazioni politiche allo spoglio ancora in corso del referendum sulla giustizia. A intervenire è Giuseppe Conte, che ha pubblicato un messaggio di esultanza mentre i dati sono ancora parziali.

“Ce l’abbiamo fatta! Viva la Costituzione!”, ha scritto l’ex presidente del Consiglio, accompagnando le parole con una foto dal palco durante la campagna referendaria.

"Un risultato chiaro, con una grandissima partecipazione democratica. Questo ci rallegra molto. Ringrazio tutta la comunità del Movimento 5 stelle. C'è stata una grande rimonta perchè fino a qualche mese fa si aspetta una vittoria del Sì", ha detto Conte in conferenza stampa.

"Questo è un voto molto politico", ha affermato il leader del M5s che ha criticato la presidente Meloni e parlando di "confusione dei messaggi direttamente veicolati dalla presidente del Consiglio".

"Quattro anni di Governo e zero riforme, i cittadini sono preoccupati - ha aggiunto Conte -. Questo risultato è un avviso di sfratto dopo quattro anni di governo Meloni".

Un commento che arriva mentre lo scrutinio è ancora in corso e i risultati non sono definitivi, ma già netti.