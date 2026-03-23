"La vittoria del No difende la nostra Costituzione". Con queste parole Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, commenta su Facebook l'esito dello scrutinio nell'Isola e nello Stivale, dove il fronte contrario alla riforma della giustizia si avvia a una vittoria tranquilla. "La Costituzione è e resta il faro del nostro agire. Orgogliosa del grande risultato raggiunto in Sardegna", ha aggiunto.

Quando i dati arrivano a 1.285 sezioni su 1.847, il NO in Sardegna si attesta infatti al 59,52% contro il 40,48% dei SI. La governatrice si è detta orgogliosa del grande risultato raggiunto nel territorio, ribadendo che la Costituzione è e resta il faro del proprio agire politico.

Per la presidente si tratta di un altro buon motivo per sorridere, arrivato a stretto giro dopo la chiusura del caso decadenza. La notizia del via libera definitivo alla sua permanenza alla guida della Sardegna ha infatti rimosso ogni incertezza legale sul suo mandato, confermandola alla guida della Regione.

Un esito che è stato accolto con soddisfazione anche dal presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: "La sentenza della Corte d'Appello, che rigetta definitivamente ogni ipotesi di decadenza per la presidente Alessandra Todde, è certamente una buona notizia per i sardi e per la Sardegna, che ha bisogno di stabilità e continuità amministrativa".

"E' senza dubbio un riconoscimento della buona fede della presidente Todde. Ora, insieme, dobbiamo proseguire nel mandato che i sardi ci hanno dato, liberare maggiori energie all'interno del Consiglio regionale e portare avanti le riforme avviate", conclude.